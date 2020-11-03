Евгения Медведева пропустит этап Кубка России в Казани

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева не выступит на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Медведева не будет выступать в Казани», — сообщили в ФФККР.

В последнее время Медведева проходила реабилитацию после обострившейся травмы спины. Предположительно, у фигуристки была проблема с защемлением нерва. 15 октября она приступила к тренировкам на льду.

Напомним, ранее Медведева объявила о возвращении в группу тренера Этери Тутберидзе.

Евгения Медведева. Фото: fsrussia.ru

Четвертый этап Кубка России по фигурному катанию пройдет в Казани с 8 по 12 ноября. На турнир заявлены Алена Косторная, Александра Трусова, Софья Самодурова и многие другие известные российские фигуристы.