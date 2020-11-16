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Завтра телебашня в Нижнекамске загорится фиолетовым цветом

16:18, 16.11.2020
Завтра телебашня в Нижнекамске загорится фиолетовым цветом
Фото: e-nkama.ru

Завтра, 17 ноября, в Нижнекамске на телебашне загорится фиолетовая подсветка в поддержку семей с недоношенными детьми.

Акция «Мне не фиолетово» проводится в мире 17 ноября. В 2019 году к ней присоединились 33 региона России.

Фиолетовый — официальный цвет Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах, сообщает пресс-служба Нижнекамского района. Высота телевышки в Нижнекамске — 196 метров, общее количество пикселей — 5 188.

В конце октября, в День борьбы с инсультом, центр семьи «Казан» поддержал акцию «Оденься в красное!» и подсветился красным цветом.

Общество Татарстан
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