В День борьбы с инсультом на центре семьи «Казан» загорится красная подсветка

Фото: kzn.ru / Денис Гордийко

Завтра, 29 сентября, в День борьбы с инсультом, Центр семьи «Казан» поддержит акцию «Оденься в красное!» и подсветится красным цветом, который символизирует тревогу из-за роста сердечно-сосудистых заболеваний.



Подсветку включат в 17.00. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов Казани. В этот день в красный цвет окрасится и казанская телебашня, подсветка заработает с 18.00 до 22.00.

Акция «Оденься в красное!» проводится ежегодно, ее поддержат еще десять городов: красным загорятся подсветки Останкинской башни и телебашен РТРС в Великом Новгороде, а еще знаковые здания в Пензе, Саранске, Грозном, Ростове-на-Дону, Самаре, Ставрополе, Туле и Челябинске.

Фото: пресс-служба филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан»

Ранее на казанской телебашне зажигались праздничные огни в честь Международного дня врача.