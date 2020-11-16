Додон оспорит в суде победу Санду на выборах президента Молдавии, Путин уже поздравил ее

Президент России Владимир Путин поздравил Майю Санду с избранием на пост президента Молдавии.



«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы», — приводит телеграмму пресс-служба Кремля.



Санду, как пишет ТАСС, уже заверила, что будет вести сбалансированную внешнюю политику и прагматичный диалог со всеми странами, в том числе и с Россией.



Между тем действующий президент Молдавии Игорь Додон поздравил Санду, но заявил, что намерен оспорить в суде ее победу.

«Мой избирательный штаб зарегистрировал беспрецедентное количество нарушений во время выборов, мы будем проверять их. Пройдем по всем судебным инстанциям. Если они подтвердят, что все соответствовало законам, то мы поставим точку в этой избирательной кампании», — цитирует его ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Сегодня ЦИК Молдавии заявил о победе Майи Санду на выборах президента.