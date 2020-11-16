Российские кибатлеты завоевали серебро и бронзу на чемпионате мира Cybathlon 2020
В Москве прошел чемпионат мира Cybathlon 2020 среди кибатлетов. В нем приняли участие 54 команды из 21 страны мира.
Сборная России вошла в пятерку лучших в мире по итогам турнира. Российские кибератлеты завоевали две награды — серебро и бронзу.
Вторыми в своей дисциплине стали Caterwil (WHL) с пилотом Юрием Лариным. Neurobotics (BCI) с пилотом Русланом Нуруллиным заняли третье место.
Из-за пандемии коронавируса соревнования прошли в территориально-распределенном формате. Каждая команда выступала на домашней арене под контролем жюри в Цюрихе (Швейцария).
Напомним, в «Реальном времени» вышло интервью с татарстанским кибератлетом Ринатом Хусаиновым.СпортОбщество
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