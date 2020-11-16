ЕСПЧ принял жалобу Telegram на двухлетнюю блокировку в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял и объединил жалобы Telegram, поданные в 2018 и 2019 годах, на блокировку мессенджера российскими судами за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, сообщил представитель мессенджера в ЕСПЧ, правовой аналитик «Агоры» Дамир Гайнутдинов.

Европейский суд направил российским властям запрос: затрагивала ли блокировка и требование государством доступа к конфиденциальной информации гарантированную Конвенцией свободу выражения мнения, было ли такое вмешательство необходимо и было ли нарушено право Telegram на доступ к правовой защите во время судебного процесса о блокировке.

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Кроме того, ЕСПЧ запросил у властей копии судебных решений, на которые ссылалась ФСБ, требуя «сдать ключи», сообщил в своем Telegram руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.



18 июня Роскомнадзор снял требования по ограничению доступа к Telegram по согласованию с Генеральной прокуратурой России. Мессенджер официально заблокировали в стране 16 апреля 2018 года, но он оставался доступным для российских пользователей.

