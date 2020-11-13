Матч «Динамо» с казанским «Зенитом» перенесен из Москвы в Казань

Матч московского «Динамо» против «Зенит-Казань» в рамках чемпионата России по волейболу перенесен. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Встреча назначенная на 25 ноября в Москве состоится в Казани. Обе игры между командами в чемпионате пройдут в Казани — 15 и 17 января.

«В связи с участием «Динамо» в 1/16 Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV) принято решение о переносе домашнего матча бело-голубых против «Зенита-Казани», запланированного на 25 ноября. Обе встречи пройдут в Казани. Они состоятся 15 и 17 января», — говорится в заявлении московского клуба.

Напомним, ранее стало известно, что сдвоенные игры между командами «Белогорье» и «Зенит-Казань» состоятся без зрителей.