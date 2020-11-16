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На канале «Спик Изи» вышел ролик о сленге Шотландии

12:26, 16.11.2020
На канале «Спик Изи» вышел ролик о сленге Шотландии
Фото: скриншот

Журналист Алексей Ярошевский в новом выпуске шоу «Сленгуем!» на youtube-канале «Спик Изи» рассказал о сленге, повседневной лексике и прочих выражениях шотландцев.

В выпуске можно узнать, как жители Шотландии приветствуют друг друга, какие фразы на шотландском языке имеют аналоги в русском и многое другое.

Ранее Ярошевский в «Акцент-шоу» рассказал, на каких языках и с какими акцентами говорят в Шотландии, как появился на свет современный говор и каковы основные неверные стереотипы о шотландском акценте.

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