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На канале «Спик Изи» Алексей Ярошевский рассказал про стереотипы о шотландском акценте

20:26, 18.08.2020
На канале «Спик Изи» Алексей Ярошевский рассказал про стереотипы о шотландском акценте
Фото: скриншот

Журналист Алексей Ярошевский в новом выпуске «Акцент шоу» рассказал на каких языках и с какими акцентами говорят в Шотландии, как появился на свет современный говор и каковы основные неверные стереотипы о шотландском акценте.

Шоу вышло на YouTube-канале «Спик Изи».

Ранее Ярошевский объяснил на своем канале в девятом выпуске «Акцент Шоу», почему акцент темнокожего населения США похож на южный.

ОбществоКультура
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