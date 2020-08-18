На канале «Спик Изи» Алексей Ярошевский рассказал про стереотипы о шотландском акценте

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Журналист Алексей Ярошевский в новом выпуске «Акцент шоу» рассказал на каких языках и с какими акцентами говорят в Шотландии, как появился на свет современный говор и каковы основные неверные стереотипы о шотландском акценте.

Шоу вышло на YouTube-канале «Спик Изи».

Ранее Ярошевский объяснил на своем канале в девятом выпуске «Акцент Шоу», почему акцент темнокожего населения США похож на южный.

