Первые Всероссийские уличные игры могут открыть в Казани череду новых чемпионатов

Фото: Максим Платонов

«Это очень востребованный проект, и опять Татарстан идет впереди планеты всей»

Для проведения Urban Games, которые начнутся в Казани уже завтра, в столице Татарстана был возведен новый экстрим-парк «Урам», расположенный под мостом «Миллениум». По словам министра спорта республики Владимира Леонова, от зарождения идеи до ее реализации прошло чуть больше года. В основу первых уличных гонок в России заложен опыт других государств, в том числе Венгрии, где в прошлом году состоялось дебютное мировое первенство World Urban Games.

«Проект уличных гонок давно витал в воздухе. Мы подсмотрели их в других государствах, когда они были еще открыты. В прошлом году подобного рода мероприятие прошло в Будапеште, в Венгрии, объединив под своим крылом всю эту субкультуру.

Это очень востребованный проект, и опять Татарстан идет впереди планеты всей. У нас в городе появился самый крупный экстрим-парк в Восточной Европе. А когда сдадим крытую часть парка, то будет вообще супер.

Наши идеи были поддержаны Министерством спорта РФ еще тогда, когда мы только проектировали этот парк. В календарь мы его в итоге внесли, но в этом году часто менялись сроки проведения. И в отличие от Игр стран СНГ, фестиваль сугубо российский, поэтому организовать его было проще», — сказал Леонов.

Для проведения Urban Games в столице Татарстана был возведен новый экстрим-парк «Урам» под мостом «Миллениум». От зарождения идеи до ее реализации прошло чуть больше года

От успешности проведения нынешних соревнований будет зависеть судьба всего проекта, добавил Леонов. В случае положительной реакции со стороны российского и мирового субкультурного сообщества Всероссийские уличные игры могут сделать открытыми для участия спортсменов со всего мира. Пока же соревнования пройдут в формате фестиваля, без призового фонда и денежных поощрений для победителей.

Где и когда пройдут уличные игры в Казани

Всероссийские уличные игры (Urban Games) — это большой мультиспортивный фестиваль, включающий в себя соревнования по популярным молодежным видам спорта. Игры в Казани станут первыми в истории России, ранее в нашей стране подобный турнир не проводился.

Официально Urban Games начинаются 18 сентября, в этот день ожидается приезд участников и предстартовая тренировка спортсменов. Церемония открытия уличных игр пройдет в субботу, после чего стартуют отборочные соревнования. Основной день финалов придется на воскресенье, тогда во всех представленных видах спорта будут определены победители.

Все основные мероприятия пройдут в экстрим-парке «Урам» под мостом «Миллениум». Для зрителей вход на уличные игры будет бесплатным. Кроме самих спортивных баталий, на площадках организуют различные культурные мероприятия. В том числе перед собравшимися выступит популярная певица Лэйна.

Все основные мероприятия пройдут в экстрим-парке «Урам» под мостом «Миллениум». Для зрителей вход на уличные игры будет бесплатным

Соревнования пройдут по десяти видам, в том числе баскетболу, велосипедному спорту (BMХ-фристайл), роллер-спорту и скейтбордингу. Медали также разыграют по танцевальному спорту (брейкинг), футбольному фристайлу и чир-спорту. Кроме того, в программе игр предусмотрены показательные соревнования по роуп-скиппингу (спортивной скакалке), паркуру и текболу.

Всего в турнире примут участие около 800 спортсменов со всех уголков страны. Для обслуживания уличных игр в Казани будут задействованы свыше 200 волонтеров.

Отметим, что несколько видов спорта из программы Urban Games в Казани включены в программу летних Олимпийских игр в Токио, перенесенных на 2021 год. В олимпийские виды на данный момент входят баскетбол 3×3, ВМХ-фристайл и брейк-данс.

«Ребята, вы чего там, совсем с ума сошли?!»

Всего на момент открытия соревнований подано свыше 800 заявок от желающих участвовать в фестивале. Уже сейчас российские участники уличных игр получают много позитивных оценок от зарубежных коллег, которые также хотели бы испытать экстрим-парк в Казани. Многократный победитель международных соревнований BMX-райдер Ирек Ризаев даже намерен использовать новую площадку для подготовки к летним Олимпийским играм в Токио.

Соревнования пройдут по десяти видам, в том числе баскетболу, велосипедному спорту, роллер-спорту и скейтбордингу

«Площадка, действительно, невероятная. Я много езжу по миру, ищу самые лучшие площадки для тренировок, чтобы подготовиться к крупным соревнованиям. Мне посчастливилось, что в Казани появился такой объект, которому завидует весь мир. Сколько езжу, а такого нигде не видел.

Парк очень большой, и в нем есть абсолютно все для любителей экстрим-спорта. Здесь есть все, чтобы воспитывать чемпионов мира. Мне часто пишут в «Инстаграм» топовые райдеры: «Ребята, вы чего там, совсем с ума сошли?! Как откроют границы, то мы сразу к вам», — сказал Ризаев.

В этом году в фестивале примут участие как спортсмены, входящие в сборную России, так и любители, которые далеки от профессионального спорта. В рамках Всероссийских уличных игр пройдут несколько чемпионатов страны, в том числе по стритболу и скейтбордингу.

Между тем министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что некоторые федерации уже начали вести переговоры по возможному проведению в Татарстане крупных международных соревнований. В частности, экстрим-парк «Урам» рассматривают как площадку для чемпионата Европы по BMX и первенства мира по скейтбордингу.



Зульфат Шафигуллин, фото Максима Платонова