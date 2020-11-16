В Иркутской области дорогу посыпали песком с фрагментами человеческих костей

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В Иркутской области обледенелую дорогу посыпали песком с фрагментами человеческих костей. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

Кости заметили очевидцы. Сейчас полиция выясняет, где подрядная организация брала песчано-гравийную смесь для посыпки.

По предварительным данным, организация добывала песок возле старого кладбища.

«Череп старый — наверное, около 100 лет. Сейчас специалисты изучают его и другие кости, чтобы установить точный возраст и возможное происхождение. Естественно, все останки убраны с дороги», — передает «Интерфакс» слова источника, знакомого с ситуацией.

Ранее власти Казани одобрили расширение кладбища в Дербышках.

