Власти Казани одобрили расширение кладбища в Дербышках

Исполком Казани согласился расширить кладбище в Дербышках. Оно получит еще 70 тысяч кв. м на улице Лесной.

Комитет земельных и имущественных отношений татарстанской столицы получил разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка — ритуальная деятельность в зоне специального назначения, следует из постановления, опубликованного в сборнике документов казанской мэрии.

pkk.rosreestr.ru / скриншот

Напомним, общественное обсуждение этого перевода проводилось в сентябре этого года. Подготовка к расширению кладбища в Дербышках началась еще в прошлом году, по запросу Управления по организации ритуальных услуг Казани.