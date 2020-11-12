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Власти Казани одобрили расширение кладбища в Дербышках

13:27, 12.11.2020 1
Власти Казани одобрили расширение кладбища в Дербышках
Фото: pkk.rosreestr.ru / скриншот

Исполком Казани согласился расширить кладбище в Дербышках. Оно получит еще 70 тысяч кв. м на улице Лесной.

Комитет земельных и имущественных отношений татарстанской столицы получил разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка — ритуальная деятельность в зоне специального назначения, следует из постановления, опубликованного в сборнике документов казанской мэрии.

pkk.rosreestr.ru / скриншот

Напомним, общественное обсуждение этого перевода проводилось в сентябре этого года. Подготовка к расширению кладбища в Дербышках началась еще в прошлом году, по запросу Управления по организации ритуальных услуг Казани.

НедвижимостьОбщество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:47
    слишком много смертей во время пандемии стало?
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