ОАЭ будут выдавать вид на жительство сроком на 10 лет врачам и вирусологам

Власти ОАЭ расширили список специальностей и профессий, обладатели которых могут получить «золотую» визу сроком на 10 лет. Об этом сообщил на своей странице в Twitter премьер-министр ОАЭ, правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

В обновленный перечень попали врачи, обладатели высших научных степеней в области искусственного интеллекта, эпидемиологии, вирусологии и некоторых иных специальностей. Визу смогут получить лучшие ученики старших классов и лучшие студенты университетов страны.

Фото: pixabay.com

Это лишь «первая группа» профессионалов, на которую будет распространяться правило «золотого» вида на жительство в стране, отметил Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Цель подобной практики — «сохранение и умножение умов и талантов, которые будут принимать участие в развитии будущего» ОАЭ.

