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Главную елку Набережных Челнов установят в другом месте

19:32, 15.11.2020
Главную елку Набережных Челнов установят в другом месте
Фото: realnoevremya.ru архивное фото

В Набережных Челнах главную городскую елку установят в другом месте. Сотрудники МУП «Горсвет» уже приступили к новогоднему украшению Автограда.

Загнутую елку установят там же, где и обычно: ближе к остановке «6-й комплекс» на проспекте Мира. Главная елка будет немного передвинута от фонтана, где ее устанавливали последние несколько лет, к проспекту Хасана Туфана — на газон, пишут «Челнинские известия».

Фото: realnoevremya.ru архивное фото

В городе будет развешено около 700 новогодних гирлянд. Также на опорах освещения появятся светодиодные игрушки.

В минувший понедельник в Казани начали установку главной городской новогодней елки возле центра семьи «Казан».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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