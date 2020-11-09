В Казани начали установку главной городской елки

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

В понедельник, 9 ноября, в Казани начали установку главной городской новогодней елки. Возводится елка возле центра семьи «Казан».

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

Пока рабочие монтируют металлическую конструкцию. Они рассказали корреспонденту «Реального времени», что работы начались только сегодня.

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

В прошлом году официальное открытие городской елки состоялось 26 декабря. Сам Новый год на площадке у «Чаши», а также в парке «Черное озеро» встретили 50 тысяч человек.