Синоптики в Татарстане прогнозируют гололедицу и до -10 градусов

В понедельник, 16 ноября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах возможен туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, южный умеренный, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Температура воздуха будет колебаться от -5°С до -10°С. В Казани метеорологи прогнозируют 6—8 градусов ниже ноля. В Набережных Челнах термометры покажут от -8°С до -10°С.

