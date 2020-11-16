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Синоптики в Татарстане прогнозируют гололедицу и до -10 градусов

05:24, 16.11.2020
Синоптики в Татарстане прогнозируют гололедицу и до -10 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 16 ноября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах возможен туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, южный умеренный, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Температура воздуха будет колебаться от -5°С до -10°С. В Казани метеорологи прогнозируют 6—8 градусов ниже ноля. В Набережных Челнах термометры покажут от -8°С до -10°С.

Общество Татарстан
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