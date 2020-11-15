Врачи ДРКБ в Казани спасли ребенка, который проглотил 2-х рублевую монету

Фото: @drkb_kazan

Казанские врачи спасли 8-летнего ребенка, который проглотил 2-рублевую монету. Теперь эти два рубля сохранят в копилке на удачу.

Об этом случае рассказали в «Инстаграм» больницы. Родители, узнав о случившемся, доставили мальчика в ДРКБ. Выяснилось, что монета застряла в пищеводе и не могла пройти дальше желудка.

Врачи назначили процедуру фиброгастродуоденоскопии (ФГДС), чтобы достать инородное тело. После извлечения монету решили оставить на память и удачу.