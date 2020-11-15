В Татарстане зарегистрировано 63 новых случая коронавируса

В Татарстане зарегистрировано 63 новых случая коронавируса. Из них четыре — завозные, 59 — контактные. Девять человек госпитализированы в стационар, 54 лечатся дома.

Среди заболевших есть один несовершеннолетний. Десяти пациентам от 18 до 30 лет. В категории от 30 до 50 лет 24 пациента. 15 заболевшим от 50 до 60 лет, десяти — от 60 до 70. Двое пациентов числятся в категории от 70 до 80 лет. Самому старшему больше 90 лет.

Основная часть заболевших выявлена в Казани (36). По шесть заболевших в Челнах и Нурлатском районе. Трое заболели в Альметьевском районе, по двое — в Бугульминском, Зеленодольском, Нижнекамском районах. Единичные случаи в Агрызском, Выскогорском, Лаишевском, Лениногорском, Рыбно-Слободском, Ютазинском районах РТ.



Всего в Татарстане зарегистрировано 9243 случая COVID-19. Выздоровело 8128 человек, в том числе 53 за минувшие сутки.

