В Казани пассажирка такси «сдала» нетрезвого водителя сотрудникам ГИБДД

Фото: кадр видео из соцсети

В Казани сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя такси, которого «сдала» пассажирка. О произошедшем рассказали в соцсетях.

Случай произошел в поселке Малые Клыки. Женщина вызвала такси до дома, однако по дороге поняла, что водитель нетрезв и возможно, находится под действием наркотиков. Она написала родственникам, чтобы те вызвали сотрудников ГИБДД. Когда водитель довез пассажирку до места назначения, там его уже ждали правоохранители.

Судя по прикрепленному видео, водитель повел себя неадекватно.

«Дрался с гаишниками и до сих пор дерется. Те его 2 часа приводили в чувство. Пятый час там все стоят», — написал очевидец.

Ранее в Татарстане виновника «пьяного» смертельного ДТП приговорили к 5,5 года тюрьмы.

