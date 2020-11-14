В Татарстане виновника пьяного смертельного ДТП приговорили к 5,5 года тюрьмы

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Верховный суд Татарстана оставил без изменения приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя Зеленодольска, который признан виновным в пьяном ДТП, повлекшим смерть человека.

Авария произошла 8 августа 2019 года. Подсудимый, управляя автомобилем Mazda-3 в пьяном состоянии, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклистом. В результате водитель мотоцикла умер от полученных травм.

kzn.ru

Выяснилось, что виновник аварии ранее уже был лишен прав за вождение в пьяном виде. Свою вину он полностью признал. Суд приговорил его к 5 годам 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Не согласившись с приговором, подсудимый обжаловал его, но судебная коллегия оставила решение суда первой инстанции без изменения.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.



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