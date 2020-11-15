В России могут перенести итоговое сочинение для одиннадцатиклассников
В России из-за эпидемической ситуации могут перенести итоговое сочинение, зачет по которому является допуском к ЕГЭ, рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
Решение по этому вопросу может быть принято уже в ближайшие дни. При этом все регионы будут писать итоговое сочинение в единую дату. «Мы не предполагаем сценария, когда какие-то субъекты напишут и расслабятся, а другие не напишут», — цитирует «Российская газета» слова Музаева.
Сейчас проведение экзамена запланировано на 2 декабря.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов объяснил, что власти пока не планируют отменять или переносить ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым