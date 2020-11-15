В Казани Mazda перевернулась на крышу после столкновения с «Газелью»
В Казани автомобиль Mazda перевернулся на крышу после столкновения с «Газелью». Фото с места происшествия опубликовали в соцсети.
Авария произошла днем на улице Дубравной, 51. По сообщению пользователей, легковушка столкнулась с грузовой «Газелью».
Информации о пострадавших нет.
Ранее глава ГИБДД РТ проверил, как в Челнах ведется работа по ликвидации мест концентрации ДТП.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым