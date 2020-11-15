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В Казани Mazda перевернулась на крышу после столкновения с «Газелью»

03:28, 15.11.2020
В Казани Mazda перевернулась на крышу после столкновения с «Газелью»
Фото: соцсети

В Казани автомобиль Mazda перевернулся на крышу после столкновения с «Газелью». Фото с места происшествия опубликовали в соцсети.

Авария произошла днем на улице Дубравной, 51. По сообщению пользователей, легковушка столкнулась с грузовой «Газелью».

Информации о пострадавших нет.

Ранее глава ГИБДД РТ проверил, как в Челнах ведется работа по ликвидации мест концентрации ДТП.

Общество Татарстан
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