В Казани Mazda перевернулась на крышу после столкновения с «Газелью»

Фото: соцсети

В Казани автомобиль Mazda перевернулся на крышу после столкновения с «Газелью». Фото с места происшествия опубликовали в соцсети.

Авария произошла днем на улице Дубравной, 51. По сообщению пользователей, легковушка столкнулась с грузовой «Газелью».

Информации о пострадавших нет.



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