Глава ГИБДД РТ проверил, как в Челнах ведется работа по ликвидации мест концентрации ДТП

Начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов проверил, как в Набережных Челнах ведется работа по ликвидации мест концентрации ДТП.

Глава ГИБДД осмотрел перекресток улицы Раскольникова и проспекта Дружбы Народов, где за год произошло три аварии. После изменения организации движения и установки светофоров аварии на перекрестке не фиксировались.

Фото: ГИБДД РТ

По данным Chelny-biz.ru, в Челнах зафиксировано 14 мест концентрации ДТП. По всей республике — 101.

Ранее в Казани 141 участок дороги признали аварийно-опасными, из них 67 — это места концентрации ДТП.

