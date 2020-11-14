Глава ГИБДД РТ проверил, как в Челнах ведется работа по ликвидации мест концентрации ДТП
Начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов проверил, как в Набережных Челнах ведется работа по ликвидации мест концентрации ДТП.
Глава ГИБДД осмотрел перекресток улицы Раскольникова и проспекта Дружбы Народов, где за год произошло три аварии. После изменения организации движения и установки светофоров аварии на перекрестке не фиксировались.
По данным Chelny-biz.ru, в Челнах зафиксировано 14 мест концентрации ДТП. По всей республике — 101.
Ранее в Казани 141 участок дороги признали аварийно-опасными, из них 67 — это места концентрации ДТП.
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