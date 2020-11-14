Правительство России приравняло производителей грибов к сельхозпроизводствам

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, причисляющее грибы к сельхозпроизводству. Таким образом, ставку налога на прибыль для производителей грибов составит 0%.

Деятельность сельскохозяйственных производителей, связанная с реализацией произведенной и переработанной ими продукции, по закону облагается нулевой ставкой. Ранее к грибному бизнесу применялась налоговая ставка в 20% на прибыль.



Ранее сообщалось ,что под Уфой построят комплекс по выращиванию шампиньонов за 2,4 млрд рублей.

