«Синтез» обыграл французский «Туркуа» в матче квалификации Лиги чемпионов

«Синтез» обыграл французский «Туркуа» (12:9) в заключительном матче группового этапа квалификации Лиги чемпионов по водному поло.

Казанцы забили по 3 мяча в каждом из четвертей и смогли добиться итоговой победы. Решающим стал второй период, когда команда Марата Закирова трижды огорчила соперника, не пропустив при этом ни разу.

Самыми результативными в составе «Синтеза» стали Степан Андрюков и Алексей Рыжов-Аленичев, отметившиеся тремя голами.

Несмотря на победу, команда из столицы Татарстана потеряла шансы на продолжение выступлений в основной стадии турнира. Заключительный поединок в Будапеште казанцы проведут 15 ноября, в котором определится итоговое место в турнирной таблице квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Туркуа» (Франция) — «Синтез» (Россия) — 9:12 (2:3, 0:3, 3:3, 4:3)

Голы:

«Туркуа»: Канонн (4 гола), Баничевич (2), Кризман, Рочиетта, Рандич (по — 1);

«Синтез»: Рыжов-Аленичев, Андрюков (по — 3), Бычков, Лисунов (по — 2), Зиннуров, Сучков (по — 1).