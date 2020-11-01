В Казани 141 участок дороги является аварийно-опасным

В Казани 141 участок дороги является аварийно-опасным, из них 67 — это места концентрации ДТП. Такие данные озвучил и.о. начальника отдела ГИБДД УМВД России по Казани Ильназ Валиев.

На 118 аварийно-опасных участках прошли запланированные инженерные работы по ликвидации мест наибольшей концентрации ДТП. На 54 участках работы полностью выполнены.

Мероприятия по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий планируют завершить к 12 ноября, передает RT-online.

