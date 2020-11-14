В Татарстане завершается сезон охоты на пернатую дичь

Госкомитет по биоресурсам Татарстана напомнил охотникам о завершении сезона охоты на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь. Сезон закрывается 15 ноября.

В течение 20 дней после завершения сезона охотники должны заполнить таблицу сведений о добытых животных и сдать ее по месту получения.

ojm.tatarstan.ru

Если в разрешение включены вальдшнеп или ворона серая, то заключения можно сдать до 20 января — сезон охоты на этих птиц длится по 31 декабря.

Сдача сведений и возврат разрешений является обязательным. За невозврат или несвоевременный возврат предусмотрен штраф.



Ранее в Татарстане завершился сезон охоты на барсука.

