В Госкомитете по биоресурсам Татарстана ждут отчетов от охотников о добытых барсуках
Госкомитет по биоресурсам Татарстана напомнил, что в республике завершился сезон охоты на барсука. В ведомстве ждут отчетов охотников о добытых животных.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в течение 20 дней после окончания сроков, указанных в разрешении, нужно заполнить таблицу сведений о добытых животных. Документ необходимо направить туда, где охотник получил разрешение.
Ранее сообщалось, что в Татарстане увеличат количество разрешений на охоту.
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