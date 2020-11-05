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В Госкомитете по биоресурсам Татарстана ждут отчетов от охотников о добытых барсуках

18:37, 05.11.2020
В Госкомитете по биоресурсам Татарстана ждут отчетов от охотников о добытых барсуках
Фото: ojm.tatarstan.ru

Госкомитет по биоресурсам Татарстана напомнил, что в республике завершился сезон охоты на барсука. В ведомстве ждут отчетов охотников о добытых животных.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в течение 20 дней после окончания сроков, указанных в разрешении, нужно заполнить таблицу сведений о добытых животных. Документ необходимо направить туда, где охотник получил разрешение.

Ранее сообщалось, что в Татарстане увеличат количество разрешений на охоту.

Общество Татарстан
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