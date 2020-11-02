В Татарстане утвердили новую величину прожиточного минимума

В Татарстане утвердили величину прожиточного минимума на душу населения по основным социально-демографическим группам за III квартал 2020 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Величина прожиточного минимума в Татарстане за III квартал 2020 года в расчете на душу населения составляет 9 752 рубля. Чуть больше прожиточный минимум установлен для трудоспособного населения — 10 374 рубля. Для пенсионеров минимум составляет 7 910 рублей, детей — 9 891 рубль.

Ранее сообщалось, что татарстанским пенсионерам увеличат прожиточный минимум на 2021 год на 191 рубль.

