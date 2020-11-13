Две игры «Зенита-Казани» против «Белогорья» пройдут без зрителей

Две следующие игры «Зенита-Казани» в рамках чемпионата России по волейболу пройдут без болельщиков.

Встречи, назначенные на 15 и 16 ноября, с ВК «Белогорье» состоятся при пустых трибунах в связи с неблагоприятной эпидситуацией в Белгородской области.

«Белогорье» следующие матчи проведет дома в чемпионате страны 15 и 16 ноября против «Зенита-Казани». Вторая встреча перенесена из второго круга в Белгород по просьбе казанского клуба. Матчи пройдут без зрителей», — говорится в сообщении белгородского клуба.

Фото: vk.com/belogorievolley

Напомним, ранее «Зенит-Казань» обеспечил себе участие в «Финале четырех» Кубка России по волейболу.