Путин раскрыл секреты строительства медцентров в короткие сроки

Отвечая на вопрос, как военным в период пандемии удавалось строить медцентры в короткие сроки, президент России Владимир Путин отметил, что это «фирменный стиль специалистов Минобороны».

«Они же военные, им некогда рассусоливать насчет этих документов. Но делают они все качественно. И экспертизы проходят, как положено», — цитирует «РИА Новости» главу государства.

По словам Путина, в России воссоздана военно-строительная отрасль, которая работает очень эффективно: «С иголочки, современные центры, с полным оборудованием».

На одной из пресс-конференций в июне президент РФ отметил, что военные возвели 16 многопрофильных медцентров для лечения коронавируса.

