Казанцы могут проголосовать за то, каким будет дом Ушковой после реставрации
Жители Казани могут проголосовать за то, каким будет назначение дома Ушковой после его реставрации. Напомним, бывшее здание Нацбиблиотеки Татарстана, расположенное на ул. Кремлевской, 33, является объектом культурного наследия федерального значения.
Опрос проводит Институт развития городов Татарстана по поручению Министерства культуры РТ и Национальной библиотеки РТ, совместно с Институтом городских исследований «Тамга».
Принять участие в исследовании можно по ссылке.
Ранее сообщалось, что проект реставрации дома Ушковой в Казани создаст автор плана реконструкции парка Урицкого.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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