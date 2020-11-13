Казанцы могут проголосовать за то, каким будет дом Ушковой после реставрации

Фото: wikipedia.org / Devuwka s kluwkoy

Жители Казани могут проголосовать за то, каким будет назначение дома Ушковой после его реставрации. Напомним, бывшее здание Нацбиблиотеки Татарстана, расположенное на ул. Кремлевской, 33, является объектом культурного наследия федерального значения.



Опрос проводит Институт развития городов Татарстана по поручению Министерства культуры РТ и Национальной библиотеки РТ, совместно с Институтом городских исследований «Тамга».

Фото: wikipedia.org / OmniaInsomnia

Принять участие в исследовании можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что проект реставрации дома Ушковой в Казани создаст автор плана реконструкции парка Урицкого.