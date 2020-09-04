Проект реставрации Дома Ушковой в Казани создаст автор плана реконструкции парка Урицкого

Проект реставрации Дома Ушковой в Казани, который является объектом культурного наследия федерального значения, выполнит ООО «ПЦ Град». Об этом говорится в материалах госзакупки. Победителя определили вчера.

Компания выполняла проекты реконструкции парка имени Урицкого, строительства моста через реку Ноксу, а также благоустройства сквера «Советская площадь» и сквера на улице Парина.

Напомним, что стоимость тендера на проектирование составляет 12,9 млн рублей. Согласно документам, на первом этапе подрядчик должен подготовить проектную документацию по отдельным этапам капремонта.

Ранее в здании по адресу ул. Кремлевская, 33 располагалась Национальная библиотека Татарстана.