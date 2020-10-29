В Минтруда РФ спрогнозировали уровень безработицы в Татарстане к концу 2021 года

Согласно целевым прогнозным показателям в области содействия занятости населения на 2021 год, к концу следующего года в Татарстане ожидается безработица на уровне 3,3% (по отношению к численности рабочей силы). Это самый низкий показатель в Приволжском федеральном округе (ПФО).

Самый высокий прогноз уровня безработицы среди регионов ПФО в Башкирии — 5,4%.

Доля трудоустроенных граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, составит 62%, говорится в приказе Минтруда РФ. Среди выпускников образовательных организаций этот показатель будет равен 55%.

Собственное дело, по прогнозам ведомства, откроют 0,6% от общего числа зарегистрированных безработных татарстанцев.

Фото: realnoevremya.ru

Занятыми к концу 2021 года среди лиц старше 15 лет, по подсчетам Минтруда в Татарстане, будут 1 969,7 тыс. человек. Это самый высокий показатель среди регионов ПФО. Самый низкий в Марий Эл — 318,2 тыс. человек.

Напомним, что Татарстан занял 8-е место в топ-10 регионов России с низким уровнем безработицы — 4%. Среднее время для нахождения работы в республике — 6,7 месяца.

