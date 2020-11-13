Бориса Кузнецова отправят в последний путь на БТР

Гроб с телом Героя Советского союза Бориса Кузнецова повезут на кладбище на БТР. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» с места событий.

Бориса Кузнецова похоронят на Арском кладбище. За БТР с гробом покойного следуют два микроавтобуса и пять больших автобусов.

Улица Карла Маркса перекрыта для прохождения траурной колонны.



Напомним, что Герой Советского Союза Борис Кузнецов умер в Татарстане 11 ноября. 26 декабря ему должно было исполниться 95 лет. В Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. М. Джалиля прошла гражданская панихида.

