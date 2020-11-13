Новости общества

08:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Онлайн-магазин продуктов «Утконос» может прийти в Казань

07:35, 13.11.2020
Онлайн-магазин продуктов «Утконос» может прийти в Казань
Фото: gksmile.ru

Онлайн-магазин продуктов «Утконос» может прийти в Казань. Об этом рассказал гендиректор компании Дэнни Перекальски.

Сейчас компания рассматривает возможность выхода на рынок в трех городах — Новосибирске, Екатеринбурге, Казани.

«В I квартале, максимум во II квартале будет окончательное решение — куда и когда», — цитирует Перекальски «Интерфакс».

Ранее Ford Sollers выпустил 250 автомобилей Ford Transit для онлайн-магазина «Утконос».

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также