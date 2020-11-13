Онлайн-магазин продуктов «Утконос» может прийти в Казань
Онлайн-магазин продуктов «Утконос» может прийти в Казань. Об этом рассказал гендиректор компании Дэнни Перекальски.
Сейчас компания рассматривает возможность выхода на рынок в трех городах — Новосибирске, Екатеринбурге, Казани.
«В I квартале, максимум во II квартале будет окончательное решение — куда и когда», — цитирует Перекальски «Интерфакс».
Ранее Ford Sollers выпустил 250 автомобилей Ford Transit для онлайн-магазина «Утконос».
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