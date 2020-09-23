Для онлайн-магазина «Утконос» выпустили 250 машин Ford Transit

Ford Sollers выпустил 250 автомобилей Ford Transit для онлайн-магазина «Утконос». Об этом рассказали в пресс-службе Ford Sollers.

Онлайн-магазину переданы фургоны на основе шасси Ford Transit со средней базой и полной массой 3/,5 тыс. кг. Данные модели автомобилей оборудованы дизельным мотором объемом 2,2 л и мощностью 125 лошадиных сил, а также шестиступенчатой механической коробкой передач и задним приводом, передает «Коммерсантъ».

fordsollers.com

Собщается, что ретейлер уже получил большую часть автомобилей. Оставшиеся поставят онлайн-магазину в начале октября.

Ранее сообщалось, что Ford Sollers увеличил продажи производимого в Татарстане Ford Transit на 79%.

