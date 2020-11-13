Новости общества

08:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане депутат сложил полномочия через неделю после избрания из-за проверки на коррупцию

07:20, 13.11.2020
В Татарстане депутат сложил полномочия через неделю после избрания из-за проверки на коррупцию
Фото: кадр видео "Татар-Информ"

В Татарстане чиновник уволился через неделю после прошедших выборов из-за начавшейся антикоррупционной проверки. Об этом рассказал советник управления главы РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

Случай произошел в Атнинском районе республики.

«Человек прошел через муниципальные выборы. Он выиграл выборы, и как только в отношении него началась проверка, он написал заявление на прекращении депутатских полномочий», — рассказал Салават Рахимов.

Ранее «Реальное время» изучило весь список уволенных нарушителей антикоррупционного законодательств из Татарстана. В Федеральный реестр уволенных по утрате доверия входят 22 жителя Татарстана.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также