В Татарстане депутат сложил полномочия через неделю после избрания из-за проверки на коррупцию

Фото: кадр видео "Татар-Информ"

В Татарстане чиновник уволился через неделю после прошедших выборов из-за начавшейся антикоррупционной проверки. Об этом рассказал советник управления главы РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

Случай произошел в Атнинском районе республики.

«Человек прошел через муниципальные выборы. Он выиграл выборы, и как только в отношении него началась проверка, он написал заявление на прекращении депутатских полномочий», — рассказал Салават Рахимов.

Ранее «Реальное время» изучило весь список уволенных нарушителей антикоррупционного законодательств из Татарстана. В Федеральный реестр уволенных по утрате доверия входят 22 жителя Татарстана.

