В Казани до конца лета 2021 года ограничат движение по Северо-Западной улице

В Казани с 13 ноября частично ограничат движение транспорта по проезжей части улицы Северо-Западная.

Так, проехать нельзя будет возле дома №14 по этой улице. Ограничение продлится до 31 августа 2021 года. Это связано со строительными работами, передает мэрия Казани.

Фото: kzn.ru

Напомним, завтра утром в Казани перекроют две улицы в связи с церемонией прощания с Героем Советского Союза Борисом Кузнецовым.

