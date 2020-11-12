В Казани ограничат движение на время прощания с Героем Советского Союза Борисом Кузнецовым

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В пятницу утром в Казани перекроют две улицы. Движение будет ограничено в связи с церемонией прощания с Героем Советского Союза Борисом Кузнецовым.

Так, с 06.00 до 11.30 будет закрыта улица Театральная на участке от улицы Дзержинского до улицы Большая Красная, сообщили в мэрии Казани.

С 09.30 до 11.30 также планируется перекрыть улицу Карла Маркса на участке от Театральной до Жуковского.

Напомним, сегодня утром стало известно, что в Казани умер Герой Советского Союза Борис Кириллович Кузнецов, заслуживший свое звание во время Великой Отечественной войны.

