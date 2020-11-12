Казанские полицейские задержали подозреваемого в кражах автомобилей, которые он сдал в металлолом

В Казани сотрудники полиции задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в кражах двух автомобилей «Лада». Общая сумма ущерба владельцам составила 75 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.



Злоумышленник выбирал неисправные автомобили и сдавал их в металлолом — один он транспортировал на буксире, на другом уехал, перед этим установив аккумулятор. Одну машину в пункте по приему металлолома успели распилить, вторую успели изъять сотрудники полиции.

Выяснилось, что задержанный причастен к краже инструментов из автомобиля в Советском районе. Сейчас продолжается расследование уголовных дел по статье «Кража», задержанный находится под подпиской о невыезде.

Фото: wikipedia.org

Ранее «Реальное время» сообщало о похожем случае — в Казани местного жителя подозревали в том, что он похитил сначала автомобиль, а затем гараж, в котором хранилось авто. Все это он сдал в металлолом.

