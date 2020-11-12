Татарстан предложил распространить закон о защите капвложений на добычу сверхвязкой нефти

В четверг, 12 ноября, президент Татарстана Рустам Минниханов выступая на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) предложил усовершенствовать закон о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Он озвучил несколько пунктов, которые могли бы расширить возможности реализации инвестпроектов в стране. Особое внимание глава республики уделил добыче сверхвязкой нефти, которую предложил включить в СЗПК.

«Невключение нефтедобычи в СЗПК вкупе с отменой льгот по НДПИ и экспортной пошлине на сверхвязкую нефть значительно ухудшили инвестиционную активность в отрасли», — приводит его слова пресс-служба президента РТ.

Минниханов подчеркнул, что добыча трудноизвлекаемых запасов нефти не учтена в постановлении правительства РФ о возможности бюджетных инвестиций в счет погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам.

Фото: president.tatarstan.ru (архив)

Кроме того, президент Татарстана предложил снизить пороговые значения для новых инвестпроектов, проекты с инвестициями от 10 млрд рублей стабилизировать не только по вывозным таможенным пошлинам, но и по НДС, акцизам, НДПИ и учитывать отчисления по акцизам при расчете сумм возмещений.

Необходимо выработать четкие критерии отбора проектов и реализующих их компаний, уверен Минниханов. Стоит продумать и лимит по возмещению затрат на инфраструктуру.

Чтобы сделать более привлекательными территории опережающего развития (ТОСЭР), можно продлить действие льгот по страховым взносам для новых резидентов на весь период функционирования ТОСЭР, ввести таможенные льготы, принимать в резиденты индивидуальных предпринимателей и продлить срок исполнения минимальных требований к проектам.

Напомним, еще летом в Татарстане была создана рабочая группа по защите капиталовложений. Возглавил ее министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

