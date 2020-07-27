В Татарстане появится рабочая группа по защите капиталовложений

В Татарстане создана рабочая группа с целью защиты и поощрения капиталовложения РФ. Соответствующее постановление кабмина РТ опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Теперь татарстанцы могут предложить свои инвестиционные проекты на рассмотрение данному органу с целью получения поддержки на их реализацию.

Основными полномочиями новой рабочей группы является поиск и отбор новых инвестиционных проектов (республиканского-инвестиционного портфеля) за счет государственной поддержки, разработка соответствующих региональных нормативных актов.

Руководителем рабочей группы стал министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите и поощрении инвестиций в России еще 1 апреля 2020 года, в который регулировал деятельность рабочей группы.

Цель закона — создание «предсказуемых и благоприятных условий» для инвестиционных проектов, а также для ведения бизнеса. Он действует в отношении компаний, которые заключили с государством договоры на реализацию отдельного инвестиционного проекта (СЗПК).