Зарипов, Хенкель и Фисенко сыграют против «Трактора» в матче КХЛ
Тренерский штаб «Ак Барса» определился с составом на матч с челябинским «Трактором» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В состав казанцев вернулись защитник Кристиан Хенкель и нападающие Данис Зарипов и Михаил Фисенко. При этом в заявку на игру не попали Роман Рукавишников, Патрис Кормье и Станислав Галиев.
В воротах «Ак Барса» с первых минут сыграет Адам Рейдеборн.
Капитан вернулся#MadeInTatarstan pic.twitter.com/yq04sdfYxv— ХК Ак Барс (@hcakbars) November 12, 2020
Напомним, ранее команда Дмитрия Квартальнова обыграла на выезде нижегородское «Торпедо» (6:2).СпортХоккей Татарстан
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