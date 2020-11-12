Зарипов, Хенкель и Фисенко сыграют против «Трактора» в матче КХЛ

Тренерский штаб «Ак Барса» определился с составом на матч с челябинским «Трактором» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В состав казанцев вернулись защитник Кристиан Хенкель и нападающие Данис Зарипов и Михаил Фисенко. При этом в заявку на игру не попали Роман Рукавишников, Патрис Кормье и Станислав Галиев.

В воротах «Ак Барса» с первых минут сыграет Адам Рейдеборн.

Напомним, ранее команда Дмитрия Квартальнова обыграла на выезде нижегородское «Торпедо» (6:2).