КАМАЗ поставит Екатеринбургу 58 автобусов на газомоторном топливе в следующем году

В следующем году КАМАЗ планирует поставку в Екатеринбург 58 газомоторных автобусов большой вместимости НЕФАЗ — столько же направили в город в этом году. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Сейчас в Екатеринбурге рассматривают вопрос модернизации системы общественного транспорта. По словам главы Екатеринбурга Александра Высокинского, списывать старые автобусы пока не будут: «Они останутся работать на линии, чтобы сократить интервалы движения и уменьшить количество человек в салоне».

Фото: kamaz.ru

Ранее сообщалось, что на казанские маршруты вышли 53 новых автобуса НЕФАЗ на газомоторном топливе.