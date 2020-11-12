КАМАЗ поставит Екатеринбургу 58 автобусов на газомоторном топливе в следующем году
В следующем году КАМАЗ планирует поставку в Екатеринбург 58 газомоторных автобусов большой вместимости НЕФАЗ — столько же направили в город в этом году. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Сейчас в Екатеринбурге рассматривают вопрос модернизации системы общественного транспорта. По словам главы Екатеринбурга Александра Высокинского, списывать старые автобусы пока не будут: «Они останутся работать на линии, чтобы сократить интервалы движения и уменьшить количество человек в салоне».
Ранее сообщалось, что на казанские маршруты вышли 53 новых автобуса НЕФАЗ на газомоторном топливе.БизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан
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