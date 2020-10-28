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На казанские маршруты вышли 53 новых автобуса на газомоторном топливе

16:18, 28.10.2020
На казанские маршруты вышли 53 новых автобуса на газомоторном топливе
Фото: vk.com

На казанские маршруты вышли 53 новых автобуса, работающих на газомоторном топливе. 23 из них обслуживают маршрут №36 «Вещевой рынок — Осиново», остальные 30 НЕФАЗов — маршрут №45 «Ферма-2 — Су Анасы».

23 новых автобуса МУП «ПАТП №4» получило в сентябре, еще 30 поступили в автопарк в октябре. Все необходимые работы проведены техслужбой, процедуру оформления завершили, сообщает Комитет по транспорту Казани.

realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что автопарк Казани пополнился 53 новыми автобусами НЕФАЗ, работающими на газомоторном топливе.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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