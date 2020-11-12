Сын Ильсура Метшина рассказал о покупке участка рядом с МСЗ

Фото: скриншот

25-летний сын казанского мэра Тагир Метшин рассказал о покупке участка в семь соток в поселке Николаевский Зеленодольского района рядом с мусоросжигательным заводом (МСЗ). Такую историю он опубликовал в «сторис» на своей странице в Instagram.



Фото: скриншот

Напомним, в прошлом году мэр Казани Ильсур Метшин на встрече с противниками строительства МСЗ в кабмине Татарстана заявлял, что его сыновья борются за дом в Осиново, где будет построен завод. Он обещал купить землю там для одного из них.

