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В Казани появился мурал «Спасибо врачам»

18:16, 10.11.2020
В Казани появился мурал «Спасибо врачам»
Фото: Максим Платонов

В Казани появилось граффито «Спасибо врачам». Рисунок художника Азата Шакирова украсил фасад дома №21 по улице Кулахметова в Московском районе города.

На рисунке изображен пациент, который находится в нагрудном кармане халата доктора, что относит к фразеологическому обороту «Как у Христа за пазухой» — символизирует защиту и безопасность.

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Ранее мурал украсил стену завода «Сафьян» в Кировском районе Казани.

Фото Максима Платонова

Общество Татарстан
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