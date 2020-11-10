В Казани появился мурал «Спасибо врачам»
В Казани появилось граффито «Спасибо врачам». Рисунок художника Азата Шакирова украсил фасад дома №21 по улице Кулахметова в Московском районе города.
На рисунке изображен пациент, который находится в нагрудном кармане халата доктора, что относит к фразеологическому обороту «Как у Христа за пазухой» — символизирует защиту и безопасность.
Ранее мурал украсил стену завода «Сафьян» в Кировском районе Казани.
Фото Максима ПлатоноваОбщество Татарстан
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