Правительство России расширило перечень наиболее пострадавших от коронавируса предприятий

Правительство России расширило список наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса предприятий. В обновленный перечень вошли производство изделий народных художественных промыслов и торговля через автоматы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина РФ.

Позиции «Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах» и «Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента» заменили разделом «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах».

Ранее в число наиболее пострадавших от эпидемии сфер включили автоперевозки, воздушный транспорт, туризм, выставочную деятельность, гостиницы, сферу развлечений и досуга, общественное питание, бытовые услуги, культуру и спорт, непродовольственный ретейл и стоматологические услуги.

Для них предусмотрены субсидии и перенос сроков уплаты налогов, мораторий на банкротство, налоговые каникулы и беспроцентные кредиты на зарплату.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко считает, что больше всех пострадал туризм.