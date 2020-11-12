В России зафиксирован суточный рекорд смертей от COVID-19

За последние сутки от коронавируса в России умерли 439 человек, сообщает федеральный оперштаб. Это новый максимум. Общее количество летальных исходов на утро 12 ноября составляет 32 032.

За последние сутки в России зафиксировано 21 608 новых случаев коронавируса. 25,8% случаев (5 571) в активной форме без клинических симптомов болезни.

Общее количество заболевших россиян с начала пандемии достигло 1 858 568.



Вылечились за сутки 18 811 человек, всего — 1 388 168.